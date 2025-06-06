В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые 226-летию Александра Пушкина

Сегодня, 6 июня, в Самаре отметят 226-летие Александра Сергеевича Пушкина. В этот день учреждения культуры и Пушкинское общество города подготовили тематические мероприятия: лекции, концерты, мастер-классы и кинопоказы.
С 14:00 в Самарской публичной библиотеке на улице Куйбышева, 95 начнётся литературно-музыкальная гостиная (6+), где прозвучат стихи Пушкина и современных авторов. В 19:00 в этой же библиотеке состоится встреча (6+) с автором анимационного фильма «Мой Пушкин» Юрием Томиловым. Вход — свободный.
В 15:00 Детская школа искусств № 8 «Радуга» и фонд «Надежда» откроют культурно-просветительскую программу «Выходные с Пушкиным» (12+) с мастер-классами по стихосложению, этикету, танцам и актёрскому мастерству.
В 16:00 в музее Эльдара Рязанова пройдёт лекция «Пушкин и его эпоха» (12+) от Ирины Янцен. Параллельно в сквере Рязанова стартует бесплатный показ фильмов: «Сказка о царе Салтане» (1984, 0+) и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976, 6+).
Литературно-музыкальный вечер «Пушкин навсегда» (6+) начнётся в 18:00 в Литературно-мемориальном музее им. Горького. В программе — лекции, чтение произведений, концерт духового оркестра и творческие мастер-классы.
Завершится день поэзией (6+) на крыше Центра труда и отдыха «Станкозавод». В 19:00 артисты самарских театров исполнят любимые произведения Пушкина.
Ранее мы писали, что 10 июня во дворе Музея модерна пройдет лекция (12+) о метлахской плитке. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню модерна.
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