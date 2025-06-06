В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые 226-летию Александра Пушкина

В 16:00 в музее Эльдара Рязанова пройдёт лекция «Пушкин и его эпоха» (12+) от Ирины Янцен. Параллельно в сквере Рязанова стартует бесплатный показ фильмов: «Сказка о царе Салтане» (1984, 0+) и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976, 6+).