Специалисты рассказали как выбрать баранину на Курбан-байрам

Специалисты ЦОК АПК рассказали, как выбрать баранину.
Баранина — одно из самых распространенных видов мяса в мире, которое ценится за свой уникальный вкус и пищевую ценность. Главное место на праздничном столе мусульман, как правило, занимает именно это мясо.
Правила выбора баранины схожи с выбором любого другого мяса — необходимо сосредоточиться на цвете, запахе и размере, советуют специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Рекомендуется приобретать мясо молодых барашков, оно значительно нежнее, поскольку взрослые особи, подрастая, набирают мускулатуру и теряют жир. Кроме того, мясо молодого барашка имеет менее выраженный специфический запах.
Полезные свойства баранины:
— содержит значительное количество качественного белка, который необходим для построения и восстановления тканей, а также для поддержания нормального функционирования иммунной системы;
— содержит много витаминов группы B, особенно B12, который играет ключевую роль в процессе образования эритроцитов и поддержании здоровья нервной системы. Также баранина является хорошим источником железа, цинка и селена, которые важны для обмена веществ;
— содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые способствуют поддержанию нормального уровня холестерина в крови и улучшают сердечно-сосудистую систему;
— бараний жир используется для лечения простудных заболеваний.
Определение ДНК свиньи в мясных продуктах позволяет точно выявить наличие свинины и исключить её из ассортимента продукции, предназначенной для мусульман. Это важно для соблюдения религиозных требований и предотвращения случаев нарушения халяльных стандартов.
В преддверии наиважнейшего в мусульманской культуре праздника Курбан-Байрам — праздника жертвоприношения — специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» дали рекомендации, как правильно выбрать мясо барана.
Приобрести качественный продукт помогут следующие правила:
— нужно выбирать отруб от розового до красного цвета, но при этом не чрезмерно красный. Он должен быть насыщенным и свежим — не тусклым и без серого оттенка. Чем старше животное, тем темнее цвет. В мясе не должно быть много крови;
— также важен блеск: мясо должно быть влажным, но не мокрым, без матовой плёнки;
— мясо не должно быть покрыто слизью или быть чрезмерно влажным (это может свидетельствовать о том, что отруб уже замораживали или неправильно хранили). Плохое мясо обычно липкое на ощупь. Также не стоит выбирать отрубы с подсохшими краями;
— жир должен быть кремово-белым, напоминающим воск, не крошиться, не осыпаться. Не берите куски с жиром серого или желтого цвета;
— запах баранины должен быть свежим и насыщенным, без примесей мочевины. У испорченного мяса запах кислый.