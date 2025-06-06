В Сочи запретили кататься на электросамокатах возле школ и набережных

Кроме того, в городе теперь действуют 37 зон, где кататься на СИМ полностью запрещено, и еще 47 участков с ограничением скорости — до 10 или 20 км/ч. Ограничения затронули популярные места прогулок: набережные, скверы и парки. Прокатные компании уже обновили программное обеспечение: если пользователь попытается заехать в «красную» зону, самокат автоматически остановится.



Особое внимание уделяется безопасности. Только с начала года было проведено 31 рейдовое мероприятие, по итогам которых наказали более 60 пользователей. Прокатчики тоже не сидят сложа руки — они уже выписали 6,5 тысячи штрафов и заблокировали 13 тысяч аккаунтов за нарушение правил.



На федеральном уровне также готовятся нововведения: Минтранс разрабатывает обновления ПДД, чтобы четко прописать правила для владельцев самокатов и велосипедов.