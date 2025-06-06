Россельхознадзор разъяснил омичам правила вакцинации домашних животных

Управление Россельхознадзора по Омской области сегодня напомнило омичам основные правила вакцинации питомцев при планировании поездок за границу. Согласно действующим нормам, для вывоза домашних животных в третьи страны допускается использование любых вакцин против бешенства, зарегистрированных на территории России.
Как отмечают специалисты, иммунный ответ на отечественные и зарубежные вакцины одинаково эффективен. Производитель препарата не имеет значения — главное, чтобы вакцина была официально зарегистрирована в РФ.
По данным ведомства, случаев запрета на ввоз животных из России в другие страны из-за использования российских вакцин против бешенства не зафиксировано. Это подтверждает надежность отечественных препаратов и их соответствие международным требованиям.
Владельцам домашних питомцев рекомендуется выбирать удобные и доступные вакцины, не опасаясь проблем при пересечении границы. Главное условие — соблюдение сроков вакцинации и наличие всех необходимых документов для путешествия.