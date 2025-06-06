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Россельхознадзор разъяснил омичам правила вакцинации домашних животных

Речь идет об обязательных прививках для выезда с питомцами за рубеж.

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Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области сегодня напомнило омичам основные правила вакцинации питомцев при планировании поездок за границу. Согласно действующим нормам, для вывоза домашних животных в третьи страны допускается использование любых вакцин против бешенства, зарегистрированных на территории России.

Как отмечают специалисты, иммунный ответ на отечественные и зарубежные вакцины одинаково эффективен. Производитель препарата не имеет значения — главное, чтобы вакцина была официально зарегистрирована в РФ.

По данным ведомства, случаев запрета на ввоз животных из России в другие страны из-за использования российских вакцин против бешенства не зафиксировано. Это подтверждает надежность отечественных препаратов и их соответствие международным требованиям.

Владельцам домашних питомцев рекомендуется выбирать удобные и доступные вакцины, не опасаясь проблем при пересечении границы. Главное условие — соблюдение сроков вакцинации и наличие всех необходимых документов для путешествия.