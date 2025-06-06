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В 2026 году в Кумженской роще Ростова уберут зараженные деревья

Деревья в Кумженской роще Ростова оказались под угрозой из-за ясеневой изумрудной златки.

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Источник: Комсомольская правда

В Кумженской роще Ростова-на-Дону собираются уничтожить деревья, зараженные ясеневой изумрудной златкой, но сначала территорию и зеленые насаждения обследуют на наличие вредителя. Об этом рассказали в городской администрации.

Деньги на обследование природного участка в карантинной зоне должны выделить после заседания городской думы. Снос деревьев планируют провести в 2026 году.

Городские власти отмечают, что в Кумженской роще регулярно удаляют аварийные деревья и проводят уборку подлеска. В частности, этой весной подобные работы провели на 5 га.

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