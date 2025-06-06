В 2026 году в Кумженской роще Ростова уберут зараженные деревья

В Кумженской роще Ростова-на-Дону собираются уничтожить деревья, зараженные ясеневой изумрудной златкой, но сначала территорию и зеленые насаждения обследуют на наличие вредителя. Об этом рассказали в городской администрации.
Деньги на обследование природного участка в карантинной зоне должны выделить после заседания городской думы. Снос деревьев планируют провести в 2026 году.
Городские власти отмечают, что в Кумженской роще регулярно удаляют аварийные деревья и проводят уборку подлеска. В частности, этой весной подобные работы провели на 5 га.
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