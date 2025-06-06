Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете

«Ежегодно такие случаи есть, к сожалению… На сегодняшний день по итогам всех экзаменов у нас 55 случаев, когда ребята фотографировали и выкладывали в соцсети свои контрольно-измерительные материалы», — сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.