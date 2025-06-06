Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Ежегодно такие случаи есть, к сожалению… На сегодняшний день по итогам всех экзаменов у нас 55 случаев, когда ребята фотографировали и выкладывали в соцсети свои контрольно-измерительные материалы», — сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.
По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы.
Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в этом году.