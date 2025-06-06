В Подмосковье приняли около пяти тысяч обращений из-за укусов клещей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка 5 тысяч обращений в медорганизации вследствие присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье по состоянию на 4 июня, что не превышает среднемноголетний уровень, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Двумя неделями ранее медорганизации регистрировали свыше 3 тысяч обращений от жителей региона с аналогичными жалобами.
«По состоянию на 4 июня 2025 года зарегистрировано около 5 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень», — отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что с начала 2025 года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года.
«Проведены лабораторные исследования около 1 тысячи клещей, в 10,7% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,7% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека», — добавили в ведомстве.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано.
«Проведены акарицидные обработки на площади более 3,5 тысяч гектаров, из которых 34% — территории летних оздоровительных учреждений. Всего в этом году запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тысяч гектаров, из которых более 35% — территории летних оздоровительных учреждений», — добавили в пресс-службе.