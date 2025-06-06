В Подмосковье приняли около пяти тысяч обращений из-за укусов клещей

«Проведены акарицидные обработки на площади более 3,5 тысяч гектаров, из которых 34% — территории летних оздоровительных учреждений. Всего в этом году запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тысяч гектаров, из которых более 35% — территории летних оздоровительных учреждений», — добавили в пресс-службе.