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В Подмосковье приняли около пяти тысяч обращений из-за укусов клещей

Около 5 тыс обращений из-за укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка 5 тысяч обращений в медорганизации вследствие присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье по состоянию на 4 июня, что не превышает среднемноголетний уровень, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Двумя неделями ранее медорганизации регистрировали свыше 3 тысяч обращений от жителей региона с аналогичными жалобами.

«По состоянию на 4 июня 2025 года зарегистрировано около 5 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что с начала 2025 года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

«Проведены лабораторные исследования около 1 тысячи клещей, в 10,7% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,7% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека», — добавили в ведомстве.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано.

«Проведены акарицидные обработки на площади более 3,5 тысяч гектаров, из которых 34% — территории летних оздоровительных учреждений. Всего в этом году запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тысяч гектаров, из которых более 35% — территории летних оздоровительных учреждений», — добавили в пресс-службе.