Экс-игрок «Крыльев» Бараса надеется, что с Адиевым клуб попадет в топ-8 РПЛ

«Тренировал 5 лет, вырастил игроков, вопросов нет. Но честно, давайте посмотрим на результаты. Где “Крылья” все это время были? Мне кажется, это правильно: что-то надо менять, или всегда будем 11−12-е места занимать, находиться недалеко от стыков и так далее», — объяснил литовец «Матч ТВ».