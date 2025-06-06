Экс-игрок «Крыльев» Бараса надеется, что с Адиевым клуб попадет в топ-8 РПЛ

Бывший футболист самарцев из Литвы считает, что команда нуждалась в переменах.
Нериюс Бараса выступал за «Крылья Советов» с 2001-го по 2002-й и в 2005 году. В 2003-м играл за тольяттинскую «Ладу». А с 2010-го по 2012-й был в пляжных «КС».
Экс-защитник волжан заявил, что после прихода Магомеда Адиева в клубе серьезно обновится состав.
«Адиев — тренер известный. Будем надеяться, что наберет хорошую команду. Может, уже на восьмерку станут претендовать при нем, а не бороться за выживание до последнего тура», — сказал Бараса.
Также поддержал решение «зелено-бело-синих» расстаться с Игорем Осинькиным.
«Тренировал 5 лет, вырастил игроков, вопросов нет. Но честно, давайте посмотрим на результаты. Где “Крылья” все это время были? Мне кажется, это правильно: что-то надо менять, или всегда будем 11−12-е места занимать, находиться недалеко от стыков и так далее», — объяснил литовец «Матч ТВ».
Ранее писали, что новый наставник самарцев встретится с командой 16 июня.
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