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В Усть-Кутском районе 43-летний водитель «Тойоты Марк Х» погиб в ДТП

Авария произошла 6 июня около 4 часов утра на трассе «Вилюй».

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Кутском районе около 4 часов утра на 575-м километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, иномарка "Тойота Марк Х управляемая 43-летним мужчиной, вылетела с проезжей части.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия, 36-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу, — поделились в ведомстве.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение и опрокинулся в лесополосу. Сейчас дорожные полицейские проводят проверку.