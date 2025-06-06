В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах

К ним, как уточнила в документе Лантратова, могут относиться дефицитные специальности в сферах здравоохранения, образования, информационных технологий, инженерии, а также другие отрасли, имеющие стратегическое значение для развития России и испытывающие дефицит кадров. Перечень таких программ и специальностей, по ее словам, может быть установлен кабмином.