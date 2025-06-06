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В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах

Лантратова призвала ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением закрепить за многодетными родителями квоту для бесплатного получения высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаю закрепить за многодетными родителями отдельную квоту, которая бы позволила им получить высшее образование бесплатно», — сказано в письме.

Предлагается установить данную квоту при поступлении на образовательные программы по специальностям, особо востребованным в российской экономике.

К ним, как уточнила в документе Лантратова, могут относиться дефицитные специальности в сферах здравоохранения, образования, информационных технологий, инженерии, а также другие отрасли, имеющие стратегическое значение для развития России и испытывающие дефицит кадров. Перечень таких программ и специальностей, по ее словам, может быть установлен кабмином.

Кроме того, студентов, которые уже обучаются на платной основе на специальностях из перечня, предлагается перевести на бесплатное обучение в случае приобретения ими статуса многодетных родителей.

Глава думского комитета считает, что реализация данной инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи в сфере образования, повысит престиж многодетности в обществе и станет важным инструментом демографической политики России. −0-