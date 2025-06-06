Более 2,2 тысячи жителей из Иркутской области поиграли в «Что? Где? Когда?»

Среди университетов победителем стала команда Байкальского государственного университета, второе и третье место занял Иркутский медицинского университет. Первое место в зачете колледжей и техникумов получила команда Черемховского медицинского колледжа им. Турышевой А. А. серебро у Усть-Илимского филиала Иркутского энергетического колледжа, бронза досталась колледжу Железногорска-Илимского. Знатоки из Куйтуна также стали победителями, за ними посёлок Кутулик и замыкает тройку лидеров команда из Иркутска.