Более 2,2 тысячи жителей из Иркутской области поиграли в «Что? Где? Когда?»

В Приангарье более 2,2 тысячи человек приняли участие в молодежной лиге «Что? Где? Когда?». В турнире соревновались 377 команд из 27 населенных пунктов региона. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, игры прошли с октября по апрель.
— Это традиционное мероприятие с историческими корнями. Каждый сезон лиги подтверждает, что это интересно. Юные участники из Иркутской области регулярно получают медали на турнирах и являются нашей гордостью, — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
Среди университетов победителем стала команда Байкальского государственного университета, второе и третье место занял Иркутский медицинского университет. Первое место в зачете колледжей и техникумов получила команда Черемховского медицинского колледжа им. Турышевой А. А. серебро у Усть-Илимского филиала Иркутского энергетического колледжа, бронза досталась колледжу Железногорска-Илимского. Знатоки из Куйтуна также стали победителями, за ними посёлок Кутулик и замыкает тройку лидеров команда из Иркутска.