В семи городах Челябинской области объявлено предупреждение о смоге

В субботу при переменной облачности в южных районах местами прошумит небольшой дождь. Ветер восточной четверти, его скорость 3−8 м/с, на юге локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7 июля ночью плюс 6−11, в горах и низинах — до 2 градусов, днем плюс 21−26. В воскресенье уже малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2−7 м/с. Температура воздуха 8 июня ночью плюс 4−9, днем — 23−28. В понедельник все еще малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха 9 июня ночью плюс 8−13, днем — 25−30.