Энергетики «Т Плюс» испытают более 2000 км теплосетей в Перми для повышения их надежности в зимний период

Специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проводят обязательные гидравлические испытания теплосетей — проверку трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность — во всех районах города Перми. Сейчас в работе находятся сети, по которым зимой тепло подается в 1039 жилых многоквартирных домов.
Энергетики пермских филиалов ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждают жителей Перми о необходимости соблюдать осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры во время летних ремонтов. Это касается как пешеходов, так и автомобилистов.
Запрещено парковаться на люках тепловых камер или вблизи мест ремонтов теплопроводов. Это может помешать проведению ремонтных работ и создать опасность для транспортных средств и их владельцев. Нельзя проезжать через места разлива теплоносителя, так как есть риск провала грунта. Категорически запрещено наступать на крышки люков, открывать их и залезать внутрь тепловых камер. Проход через парящие лужи опасен для жизни, поэтому лучше обойти опасное место.
Всего до начала следующего отопительного сезона энергетикам предстоит проверить 2056 км теплосетей. В период со 9 по 10 июня профилактика продолжится в Закамске, а также в центральной части краевой столицы. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться на специализированный портал.
«Гидравлические испытания проводятся поэтапно во всех районах города Перми. Технологический процесс предусматривает проверку участка трубопроводов, устранение выявленных повреждений и переход на следующий отрезок теплосети. Приносим горожанам извинения за вынужденные неудобства», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
Гидравлические испытания 09.06.2025−13.06.2025.
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ул. Ардатовская, 36, 38, 40;
ул. Безымянная, 1;
Бетонный переулок, 2, 4, 5;
ул. Д. Гальперина, 1, 2, 3, 6, 7а, 8, 11, 12, 12а, 14, 14а, 17а, 17б, 20;
ул. Магистральная, 1а, 1б, 3, 4, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
ул. Маршала Рыбалко, 2а, 37, 39, 41, 41а, 41/1, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49;
ул. Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;
ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;
ул. Правобережная, 3, 12, 18;
ул. Причальная, 1а, 1д, 2, 5, 7, 7а, 9, 11;
ул. Сивашская, 6, 7, 14, 17;
ул. Торговая, 11, 20;
ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 27, 31, 31а;
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ул. Щигровская, 4, 4а, 6, 10, 18а;
ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 14, 15;
ул. Хвойная, 3, 12, 14;
ул. Рощинская, 4, 6, 8;
ул. Яранская, 11;
ул. Уржумская, 2, 3, 4;
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Гидравлические испытания 09.06.2025−23.06.2025.
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Гидравлические испытания 10.06.2025−24.06.2025.
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