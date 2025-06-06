Энергетики «Т Плюс» испытают более 2000 км теплосетей в Перми для повышения их надежности в зимний период

Запрещено парковаться на люках тепловых камер или вблизи мест ремонтов теплопроводов. Это может помешать проведению ремонтных работ и создать опасность для транспортных средств и их владельцев. Нельзя проезжать через места разлива теплоносителя, так как есть риск провала грунта. Категорически запрещено наступать на крышки люков, открывать их и залезать внутрь тепловых камер. Проход через парящие лужи опасен для жизни, поэтому лучше обойти опасное место.