В Красноярске проходят мероприятия и награждения в честь Дня города

Сергей Леньков выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что они будут стараться оправдать его, делая город ещё лучше для будущей жизни детей и соотечественников. Он добавил, что ждут тех, кто сейчас находится на передовой, и вместе будут работать на благо Красноярска.