В Красноярске проходят мероприятия и награждения в честь Дня города

Об этом рассказали в администрации города.
В честь Дня города над площадью у администрации поднят флаг Красноярска. Торжественная церемония открыла серию мероприятий, посвященных дню рождения города, который в этом году проходит под девизом «Герои среди нас» в связи с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы.
В мероприятии приняли участие мэр Владислав Логинов, депутат Красноярского городского Совета и председатель комиссии по социальной политике Оксана Ларионова, командир крейсера «Красноярск», капитан 1 ранга Иван Артюшин, а также депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, Герои Труда, участники специальной военной операции и активисты.
В рамках празднования мэр Владислав Логинов провёл церемонию, на которой были объявлены новые Почётные граждане города.
В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя Красноярского городского Совета депутатов Андрей Козиков, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Красноярского края, Почётные граждане города, а также бойцы специальной военной операции и их семьи.
В этом году звание «Почётный гражданин города Красноярска» было присвоено директору Красноярского краевого краеведческого музея Валентине Ярошевской, заместителю председателя комитета по бюджету и защите прав граждан Законодательного Собрания края Виктору Кардашову, а также доценту кафедры физической культуры СФУ Леониду Сабинину, чемпиону РСФСР по регби.
Во время церемонии мэр Логинов и Андрей Козиков вручили лауреатам атрибуты почётного звания. Глава города отметил значимость вклада новых Почётных граждан в развитие Красноярска и подчеркнул, что они служат примером для молодёжи. Он также напомнил о предстоящем юбилее города и обозначил задачи по его развитию.
Почётные граждане выразили благодарность за оказанное доверие. Валентина Ярошевская отметила важность нахождения своего дела жизни и служения ему, добавив, что музей играет ключевую роль в воспитании любви к Родине.
В рамках церемонии также были вручены знаки отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степени Михаилу Семенюку, директору Городского Дворца культуры «Кировский», и Сергею Сульдину, главному врачу Красноярской межрайонной больницы № 3.
Особое внимание было уделено защитникам города — участникам специальной военной операции. Медали командора Резанова за заслуги получили бойцы Сергей Леньков, Памир Макыев и Андрей Михайлов.
Сергей Леньков выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что они будут стараться оправдать его, делая город ещё лучше для будущей жизни детей и соотечественников. Он добавил, что ждут тех, кто сейчас находится на передовой, и вместе будут работать на благо Красноярска.
Медали «Мать защитника Отечества» были вручены матерям бойцов, участвующих в специальной военной операции. Награды получили Марина Ануфриенко, Анастасия Абрамова, Ирина Никитина и Людмила Романова.
Поздравления с Днём города также прозвучали от губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Также отметим, что в полдень городские часы прозвучали с фрагментом гимна Красноярска. Владислав Логинов поздравил всех присутствующих с праздником, отметив значимость героического вклада красноярцев в развитие города. «Мы делаем шаг навстречу 400-летию Красноярска. Главное наследие этого события — объединение жителей для создания более комфортного города», — заявил мэр.
К поздравлениям присоединился Почётный гражданин Красноярска Юрий Швыткин, который подчеркнул важность единства горожан в условиях перемен: «Этот флаг — символ нашей общей идентичности и воли к процветанию. Вместе мы сделаем наш город еще лучше!».
Оксана Ларионова добавила, что церемония — это дань уважения тем, кто трудится на благо Красноярска.
Особенным гостем церемонии стал командир подводного крейсера «Красноярск», капитан 1 ранга Иван Артюшин.
«От всего экипажа поздравляю красноярцев с Днём города. Для меня большая честь быть сегодня среди вас. Разделить радость праздника, благодарю за радушие и гостеприимство. Мы на дальневосточных тихоокеанских рубежах с гордостью несем имя и флаг Красноярска», — рассказал Иван Артюшин.
С 6 по 8 июня для жителей и гостей города запланирована насыщенная программа мероприятий при поддержке мецената Хазрета Меджидовича Совмена. Впервые концерты пройдут на Караульной горе с видом на город, а кульминацией праздника станет выступление Пелагеи.