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«Потеряла все свои сбережения». Влюбленная в Киану Ривза пенсионерка из Витебска лишилась всех денег ради посылки от «актера»

В Витебске влюбленная в Киану Ривза пенсионерка лишилась денег из-за его посылки.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске пенсионерка, влюбленная в Киану Ривза, лишилась всех сбережений из-за почтовой посылки, сообщили «Витебские Вести».

Жертвой мошенников стала витебчанка, на пенсии познакомившаяся онлайн якобы с Киану Ривзом. «Звезда Голливуда» первым написал белоруске в мессенджере причем на русском языке. Вскоре общение обрело романтический окрас, а «Киану» потерял голову от витебчанки и отправил ей посылку с 500 тысячами долларов.

Женщине мнимый американо-канадский киноактер сказал, что нужно только оплатить пересылку переводов в адрес «почтовых фирм». В итоге в январе — марте 2025-го витебчанка перечислила 4000 белорусских рублей — все свои сбережения. Но ей сообщили, что перед получением посылки нужно еще сделать перевод на 7000 белрублей, и тогда витебчанка решила взять кредит.

В банке пенсионерка похвасталась перед кассиром тем, кто ее возлюбленный. А банковский работник вызвала милицию, заявив о предполагаемом мошенничестве. Расследуется уголовное дело.

А еще влюбленная в Джейсона Момоа белоруска хотела взять кредит для него, но одумалась.

Тем временем в Ивацевичах задержан «алкобарон», изготавливавший контрафакт.