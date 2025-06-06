«Потеряла все свои сбережения». Влюбленная в Киану Ривза пенсионерка из Витебска лишилась всех денег ради посылки от «актера»

Женщине мнимый американо-канадский киноактер сказал, что нужно только оплатить пересылку переводов в адрес «почтовых фирм». В итоге в январе — марте 2025-го витебчанка перечислила 4000 белорусских рублей — все свои сбережения. Но ей сообщили, что перед получением посылки нужно еще сделать перевод на 7000 белрублей, и тогда витебчанка решила взять кредит.