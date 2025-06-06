У разбитого корыта: пять мужских имен, обладателям которых грозит нищета

Носители этого имени хоть и отличаются трудолюбием и предприимчивостью, то есть умеют зарабатывать деньги, но совершенно не могут ими грамотно распоряжаться. Эти добродушные и наивные мужчины, как правило, не умеют говорить «нет». В результате все члены семьи, друзья и даже малознакомые люди садятся им на шею, одалживают внушительные суммы и даже не думают их возвращать. Нередко Анатолии становятся жертвами мошенников и вступают в сомнительные финансовые авантюры.