У разбитого корыта: пять мужских имен, обладателям которых грозит нищета

В именах часто заложены вибрации, с которыми человек не всегда может справиться. На жизненном пути мужчин с определенными именами будут встречаться различного рода трудности. О том, какие мужские имена грозят их обладателям нищетой, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая, экстрасенс и шаманка Кажетта Ахметжанова.
Анатолий.
Носители этого имени хоть и отличаются трудолюбием и предприимчивостью, то есть умеют зарабатывать деньги, но совершенно не могут ими грамотно распоряжаться. Эти добродушные и наивные мужчины, как правило, не умеют говорить «нет». В результате все члены семьи, друзья и даже малознакомые люди садятся им на шею, одалживают внушительные суммы и даже не думают их возвращать. Нередко Анатолии становятся жертвами мошенников и вступают в сомнительные финансовые авантюры.
Сергей.
Довольно ленивые и пассивные носители этого имени редко добиваются внушительных цифр на банковском счете. А если им и удается заработать кругленькую сумму, они немедленно тратят ее, порой самым абсурдным и безрассудным образом. Веселье, выпивка, часто азартные игры, нередко даже опасные связи с криминальным миром — из всего этого очень сложно выбраться в плюсе.
Иван.
Не зря в русском фольклоре бытует выражение «Ванечка-дурачок». Инфантильные носители этого имени, впрочем, не лишены завидного трудолюбия, поэтому нередко зарабатывают приличные деньги. Но прыгнуть выше головы им не удается: не хватает инициативы и предприимчивости. Копить и рационально вкладывать деньги они тоже не умеют, зато не могут отказать никому в займе и пройти мимо серой схемы заработка, в результате чего остаются у разбитого корыта.
Тимофей.
Носители этого имени чаще всего обладают мягким и неконфликтным характером. В условиях современной конкуренции просто необходимо проявлять жесткость и оставлять соперников позади, так что Тимофеи нередко выбывают из этой сумасшедшей гонки, уступая дорогу более сильным и инициативным.
Филипп.
Эти творческие мужчины несколько оторваны от материального мира. Все-таки успех в карьере и внушительный заработок требуют полной отдачи и больших жертв. Носители этого имени не готовы пожертвовать своими интересами и свободным временем ради бесконечного участия в карьерной гонке. Они делают ставку на нематериальную сферу и привлекают к себе людей, в особенности женщин, не деньгами, а совсем другим: интеллектом, духовностью, обаянием.
Также ясновидящая в беседе с «ВМ» назвала десять женских имен, обладательницы которых гарантированно выйдут замуж удачно.