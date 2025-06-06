Новосибирский Россельхознадзор обнаружил патогенные бактерии в пельменях

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора нашло бактерии листерии в пельменях производства ООО «Сибирский гурман» (Новосибирск). Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Лабораторные исследования показали, что в продукции были выявлены бактерии Listeria monocytogenes. Новосибирская продукция поступила в адреса 20 хозяйствующих субъектов Республики в объеме 475 кг.
Отметим, что на сайте компании написано, что это один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в России. Организация выпускает 40 тысяч тонн продукции в год.