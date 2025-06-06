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Новосибирский Россельхознадзор обнаружил патогенные бактерии в пельменях

Лабораторные исследования показали, что в продукции были выявлены бактерии Listeria monocytogenes.

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Источник: Freepik

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора нашло бактерии листерии в пельменях производства ООО «Сибирский гурман» (Новосибирск). Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Лабораторные исследования показали, что в продукции были выявлены бактерии Listeria monocytogenes. Новосибирская продукция поступила в адреса 20 хозяйствующих субъектов Республики в объеме 475 кг.

Отметим, что на сайте компании написано, что это один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в России. Организация выпускает 40 тысяч тонн продукции в год.