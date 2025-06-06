В Ростовской области открыли горячую линию для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

Напомним, ранее донские выпускники сдали ЕГЭ по истории, литературе и химии, математике базового и профильного уровня, а также по русскому языку. Результаты испытаний по первым трем предметам будут известны не позднее 9 июня, итоги по математике раскроют не позднее 10 июня, а по русскому языку — не позднее 13 июня.