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В Ростовской области открыли горячую линию для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

В Ростовской области выпускники могут пожаловаться на нарушение прав во время экзаменов.

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Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Ростовской области открыли горячую линию для участников государственной итоговой аттестации.

С жалобами и вопросами относительно соблюдения своих прав на экзаменах девяти- и одиннадцатиклассники могут обращаться до 4 июля 2025 года.

Напомним, ранее донские выпускники сдали ЕГЭ по истории, литературе и химии, математике базового и профильного уровня, а также по русскому языку. Результаты испытаний по первым трем предметам будут известны не позднее 9 июня, итоги по математике раскроют не позднее 10 июня, а по русскому языку — не позднее 13 июня.

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