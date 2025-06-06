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Новосибирцы отпраздновали День русского языка и День рождения Пушкина

Масштабные праздники, посвящённые Пушкинскому дню и Дню русского языка, 6 июня организовал в регионе Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» при поддержке регионального правительства.

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Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Как прокомментировала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в День русского языка праздник «Парк Пушкина» прошел во всех районах Новосибирской области. «Активное участие в организации и проведении праздников приняли наши учителя русского языка и литературы, советники по воспитанию, педагоги-организаторы. Значимость наследия Александра Сергеевича Пушкина для русского народа сложно переоценить. И очень важно, чтобы наши малыши и молодежь помнили эти вечные строки, наполнялись красотой и богатством русского языка, впитывали мудрость творчества великого поэта», — отметила Мария Жафярова.

С утра в метрополитене проходила традиционная акция «Читаем Пушкина в метро!»: можно было воспользоваться услугами метро бесплатно, прочитав не менее двух строф из поэзии А. С. Пушкина наизусть. В Первомайском сквере работал Парк Пушкина: праздничная детская программа «У Лукоморья», Пушкинский лицей и Пушкинский салон, танцкласс, библиотека для малышей, конкурс знатоков сказок поэта, круг русских забав и игр. На детском поэтическом марафоне со сцены перед городским фонтаном прочитали «Сказку о царе Салтане».

В завершение праздника в Первомайском сквере прошел поэтический марафон, в котором принял участие заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов. Гости прочли со сцены поэму А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и поэму А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» к 80-летию Великой Победы.