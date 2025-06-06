Новосибирцы отпраздновали День русского языка и День рождения Пушкина

С утра в метрополитене проходила традиционная акция «Читаем Пушкина в метро!»: можно было воспользоваться услугами метро бесплатно, прочитав не менее двух строф из поэзии А. С. Пушкина наизусть. В Первомайском сквере работал Парк Пушкина: праздничная детская программа «У Лукоморья», Пушкинский лицей и Пушкинский салон, танцкласс, библиотека для малышей, конкурс знатоков сказок поэта, круг русских забав и игр. На детском поэтическом марафоне со сцены перед городским фонтаном прочитали «Сказку о царе Салтане».