Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов

Работу сайта и приложения РЖД восстановили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения, сообщила компания в Telegram-канале.

Ранее в РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

«Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения… Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.