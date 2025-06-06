РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения, сообщила компания в Telegram-канале.
Ранее в РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
«Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения… Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.