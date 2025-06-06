Нападающий Владимир Ткачёв пополнил ряды новосибирской ХК «Сибирь»

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Ткачёв провёл 766 матчей, набрал 381 очко — забил 160 голов и отдал 221 передачу. В последнем сезоне в составе «Трактора» он носил капитанскую повязку, отметился 25 очками в регулярке и ещё десятью в плей-офф.