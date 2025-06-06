Нападающий Владимир Ткачёв пополнил ряды новосибирской ХК «Сибирь»

Опытному игроку 31 год, ранее он играл за клубы «Ак Барс», «Локомотив» и «Трактор», сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Ткачёв провёл 766 матчей, набрал 381 очко — забил 160 голов и отдал 221 передачу. В последнем сезоне в составе «Трактора» он носил капитанскую повязку, отметился 25 очками в регулярке и ещё десятью в плей-офф.
Среди наград Ткачёва выделяются Кубок Гагарина-2018 («Ак Барс»), два серебра чемпионата КХЛ, бронзовая медаль молодежного первенства планеты-2013, взрослая мировая бронза-2017 и олимпийское серебро-2022.
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Алина Лашко