Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий Владимир Ткачёв пополнил ряды новосибирской ХК «Сибирь»

Он провёл 766 матчей, набрал 381 очко — забил 160 голов и отдал 221 передачу.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Соцсети

Опытному игроку 31 год, ранее он играл за клубы «Ак Барс», «Локомотив» и «Трактор», сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Ткачёв провёл 766 матчей, набрал 381 очко — забил 160 голов и отдал 221 передачу. В последнем сезоне в составе «Трактора» он носил капитанскую повязку, отметился 25 очками в регулярке и ещё десятью в плей-офф.

Среди наград Ткачёва выделяются Кубок Гагарина-2018 («Ак Барс»), два серебра чемпионата КХЛ, бронзовая медаль молодежного первенства планеты-2013, взрослая мировая бронза-2017 и олимпийское серебро-2022.

Алина Лашко