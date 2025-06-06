В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина

Занимаются они самыми различными видами бизнеса — торговлей напитками, предоставлением бизнес-услуг, ремонтом садового оборудования, торговлей молочными продуктами, продажей сантехники, производством ремонтных материалов, услугами в области кадастра, ремонтом компьютеров и производством лифтов, прокатом спорттоваров, торговлей автозапчастями, а также организацией работы автостоянок.