В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Двенадцать россиян — полных тезок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Статус индивидуальных предпринимателей (ИП) имеют жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, а также жители Алтайского края, Москвы и Петербурга — полные тезки поэта.
Занимаются они самыми различными видами бизнеса — торговлей напитками, предоставлением бизнес-услуг, ремонтом садового оборудования, торговлей молочными продуктами, продажей сантехники, производством ремонтных материалов, услугами в области кадастра, ремонтом компьютеров и производством лифтов, прокатом спорттоваров, торговлей автозапчастями, а также организацией работы автостоянок.
Всего же реестр индивидуальных предпринимателей насчитывает 76 ИП, которые открыли полные тезки Пушкина, большая часть закрылась по желанию предпринимателей.