В Перми вновь пройдет выставка-ярмарка «Русь Православная»

9 июня в 14.00 форум откроет торжественный молебен в Крестовом храме во имя святителя Митрофана Воронежского, который совершит глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский. Затем на главной сцене Соборной площади состоится официальное открытие форума и концерт духовной музыки «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона (Беллавина), Патриарха Московского и Всероссийского.