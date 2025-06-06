В Перми вновь пройдет выставка-ярмарка «Русь Православная»

По благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, с 9 по 15 июня на Соборной площади Перми пройдет межрегиональная выставка-ярмарка «Русь Православная».
В рамках события в столицу Прикамья прибудут чтимые святыни из Свято-Троицкого женского монастыря города Курска, поклониться которым можно будет в Крестовом храме во имя святителя Митрофана Воронежского города Перми (Комсомольский пр., 6) в течение всего периода работы ярмарки.
На стендах выставка-ярмарка «Русь Православная» все желающие смогут найти для себя православную литературу, церковную утварь, ювелирные изделия, сувениры и подарки.
Важным событием в рамках работы выставки станет проведение XX религиозного общественно-делового форума.
9 июня в 14.00 форум откроет торжественный молебен в Крестовом храме во имя святителя Митрофана Воронежского, который совершит глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский. Затем на главной сцене Соборной площади состоится официальное открытие форума и концерт духовной музыки «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона (Беллавина), Патриарха Московского и Всероссийского.
В 15.30 в Белом зале Музея Архиерейского квартала (Комсомольский пр., 6, 2 этаж) состоится работа круглого стола «Сохранение общей исторической памяти о новомучениках Церкви Русской и жертвах политических репрессий в сотрудничестве Русской Православной Церкви и государства. К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России».
Также в этот день будет презентована выставка «И свет во тьме светит: Русская Православная Церковь в Прикамье (1917−1925 гг.)».
Кроме того, в рамках форума 12 июня с 15.00 до 18.00 на Соборной площади Перми пройдет традиционная благотворительная акция «Белый цветок».
13 июня работа форума продолжится обсуждением вопросов семьи и церковных традиций помощи фронту. Круглый стол, посвященной данной тематике, состоится в Приемном зале Музея Архиерейского квартала в 13.30.
На следующий день, 14 июня, там же состоится работа круглого стола «Отечественное образование: диалоги о ценностных основаниях». Начало мероприятия в 12.00.
Завершится работа XX религиозного общественно-делового форума 15 июня в 13.00 соборным молебном в Крестовом храме во имя святителя Митрофана Воронежского.