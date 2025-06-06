Более миллиона квадратных метров пленки отправили из Ростова в зону СВО

Из Ростова-на-Дону ушла очередная партия гуманитарного груза для защитников Родины. Фура, отправившаяся на линию боевого соприкосновения, до верху загружена полиэтиленовой пленкой. Там, «за ленточкой», этот материал незаменим.
Пленка, изготовленная предприятием группы компаний «Европолимер», используется для обустройства блиндажей, ею укрывают от дождя военную технику и огневые точки.
Как рассказал в своем официальном телеграм-канале руководитель ГК, депутат регионального Законодательного Собрания и секретарь Кировского отделения партии «Единая Россия» Павел Кузьмин, за два дня было передано более миллиона квадратных метров. Это — 363 рулона общим весом в 100 тонн.
— Каждый рулон — наш вклад в разгром фашизма. В Кировском отделении «Единой России» города Ростова-на-Дону, которое я возглавляю, мы всегда на связи с нашими бойцами. Будем помогать столько, сколько нужно. Победа — дело общее! — написал он в своем официальном телеграм-канале.
Депутат областного Заксобрания Павел Кузьмин сообщил, что в помощь участникам СВО будет продолжена. Фото: скриншот с видео, опубликованного в официальном телеграм-канале Павла Кузьмина.
В свою очередь, участники военной операции добавили, что полиэтиленовая пленка — «на вес золота».
— Поэтому мы работаем без остановки и благодаря Народному фронту доставляем ее максимально быстро! — прокомментировал донской парламентарий.
Напомним, компания-производитель пленки уже не первый год отправляет этот материал на линию боевого соприкосновения.