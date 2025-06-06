Более миллиона квадратных метров пленки отправили из Ростова в зону СВО

— Каждый рулон — наш вклад в разгром фашизма. В Кировском отделении «Единой России» города Ростова-на-Дону, которое я возглавляю, мы всегда на связи с нашими бойцами. Будем помогать столько, сколько нужно. Победа — дело общее! — написал он в своем официальном телеграм-канале.