В Челябинске три автобуса изменят маршруты 7 июня

Автобус № 10К направят от ТРК «Родник» по улицам Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, шоссе Металлургов, улице Сталеваров до ЧМК; № 105С поедет от СК «Металлург» по улицам Жукова, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, мимо ДК Строителей по улице Черкасская до СНТ "Узункуль.