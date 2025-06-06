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В Челябинске три автобуса изменят маршруты 7 июня

Автобусы № 10К, 105С и 300 изменят маршруты 7 июня в Металлургическом районе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: Freepik

В субботу с 9:00 до 19:00 будет закрыто движение по шоссе Металлургов в районе дома 33.

Автобус № 10К направят от ТРК «Родник» по улицам Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, шоссе Металлургов, улице Сталеваров до ЧМК; № 105С поедет от СК «Металлург» по улицам Жукова, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, мимо ДК Строителей по улице Черкасская до СНТ "Узункуль.

Автобус № 300 будет следовать от автостанция «Северные ворота» по улицам Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, шоссе Металлургов, улице Сталеваров до ЧМК и в деревню Прохорово.