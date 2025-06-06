Криминальный авторитет Чачибай обжаловал приговор суда

Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.