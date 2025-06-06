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Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней объявлен в Беларуси на 7 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней объявлен в Беларуси на 7 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 89% 754 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2024

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах возможны грозы. Днем при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4−9 м/с, днем при грозах местами шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13−19 градусов выше нуля. Днем будет 23−29 градусов тепла, в юго-восточных районах — плюс 30−32 градуса.