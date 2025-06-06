Астроном Гайдук назвал светящиеся объекты в небе Казахстана космическим мусором

«Нам с учениками крупно повезло, потому что мы наблюдали Луну в рамках наших уроков, стоим смотрим в телескоп — и тут прямо перед нами все это происходит. Эффектно, конечно», — рассказал основатель астрономической школы. Гайдук указал, что подобные явления будут в будущем происходить куда чаще. «Так же, как и многие мои соратники, астрономы, астрономы-любители, [я считаю], что такие небесные шоу мы будем все чаще видеть с каждым годом, потому что количество космического мусора растет и ему надо куда-то деваться», — пояснил он.