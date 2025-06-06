Астроном Гайдук назвал светящиеся объекты в небе Казахстана космическим мусором

АСТАНА, 6 июня. /ТАСС/. Светящиеся объекты, замеченные в четверг в небе Казахстана, могут быть явлением, вызванным падением метеорита, но, вероятнее всего, это был с орбиты «космического мусора». Версия о запуске каких-либо ракет или дронов совершенно точно исключается, заявил корреспонденту ТАСС астроном из Астаны Артур Гайдук.
«Было видно траекторию, то есть, наоборот, это был сход с орбиты, причем с постепенным снижением и сгоранием в плотных слоях атмосферы. Запуск ракеты выглядит немного по-другому, поэтому спутать запуск и, наоборот, сход с орбиты мы не могли», — рассказал Гайдук, основатель и преподаватель проекта Astro Astana — школы астрономии в Астане, наблюдавший 5 июня за объектами в телескоп вместе с учениками.
«Есть вероятность, что это было падение метеорита, но чаще всего по таким траекториям именно космический мусор сгорает и разрушается», — пояснил эксперт. По его словам, его точка зрения совпадает с позицией, изложенной в четверг Минцифры республики, согласно которой светиться в небе мог вошедший в атмосферу космический объект, ранее находившийся на орбите. «Каких-то ракет, “Орешника”, как вы говорите, совершенно точно не было», — подчеркнул Гайдук. При этом он признал, что впервые наблюдал в Казахстане столь масштабное явление.
«Чтобы было так хорошо видно на темном небе, и в ясную погоду, и крупные такие части искусственного происхождения Ну, [явление]такого масштаба я, конечно, в первый раз видел», — сказал эксперт.
«Нам с учениками крупно повезло, потому что мы наблюдали Луну в рамках наших уроков, стоим смотрим в телескоп — и тут прямо перед нами все это происходит. Эффектно, конечно», — рассказал основатель астрономической школы. Гайдук указал, что подобные явления будут в будущем происходить куда чаще. «Так же, как и многие мои соратники, астрономы, астрономы-любители, [я считаю], что такие небесные шоу мы будем все чаще видеть с каждым годом, потому что количество космического мусора растет и ему надо куда-то деваться», — пояснил он.
Ранее корреспондент ТАСС в Астане сообщал о светящихся объектах, двигающихся 5 июня в небе. По данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики, это мог быть разгонный блок запущенной в мае китайской ракеты ZQ-2E, спутник системы Starlink или разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Пользователи соцсетей в Казахстане и в мире, комментируя событие, активно выдвигали версии, что это могло быть испытанием каких-либо военных ракет, либо запуском российской баллистической ракеты «Орешник».