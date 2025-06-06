Штормовое предупреждение: в Башкирии пообещали туманы, дожди и сильный ветер

В Башкирии 7 июня пообещали ухудшение погодных условий. В Башгидрометцентре сообщили об усилении ветра, тумане и дождях.
По предоставленным данным, скорость порывов ветра будет 5−10 м/с, на юге они усилятся до 17 м/с. Видимость в дымке составит 1−2км. Температура воздуха ночью поднимется до +9,+14°, местами до +4°, днем +22,+27°.
В Уфе пообещали малооблачную погоду, северный ветер со скоростью 5−10м/с. Температура воздуха ночью +9, +11°, днем +24,+26°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.