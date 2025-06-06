Полиция посетила редакцию Ngs24 после инцидента с депутатом Пензиной

Сегодня в редакцию Ngs24 пришли сотрудники полиции в связи с угрозами, поступившими корреспонденту Дмитрию Мамаеву после того, как депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина опубликовала его номер телефона в своем телеграм-канале.
Это произошло 3 июня, когда журналист обратился к парламентарии с вопросами по поводу ее предложения о возрождении СМЕРШ в России.
После публикации номера Мамаев начал получать уведомления о попытках регистрации на различных сайтах, а также угрожающие сообщения, включая фразу: «Дима Мамаев, жди, скоро СМЕРШ придет к тебе!».
Два дня спустя Пензина выразила сожаление по поводу угроз и обратилась в полицию с просьбой проверить информацию. В ответ на это в редакцию прибыли полицейские, которые взяли объяснение у Мамаева в присутствии главного редактора.
Журналист предоставил правоохранителям скриншоты угроз и рассказал о произошедшем в хронологическом порядке. Он также сообщил, что подал заявление в Роскомнадзор о нарушении своей конфиденциальности, на которое ожидает ответ в начале июля.
Главный редактор Ngs24 Кадрия Катцина выразила недовольство поведением Пензиной, отметив, что депутат до сих пор не извинилась за свои действия. «Со стороны депутата не последовало ни извинений, ни какой-либо другой реакции. Теперь полиции придется искать отправителей угроз после того, как она сама опубликовала личную информацию», — прокомментировала Катцина.
Инцидент также был прокомментирован краевым отделением «Единой России», в составе которой находится Пензина. Партия сообщила о начале проверки со стороны федеральной комиссии для выяснения обстоятельств произошедшего.