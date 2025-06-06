Полиция посетила редакцию Ngs24 после инцидента с депутатом Пензиной

Главный редактор Ngs24 Кадрия Катцина выразила недовольство поведением Пензиной, отметив, что депутат до сих пор не извинилась за свои действия. «Со стороны депутата не последовало ни извинений, ни какой-либо другой реакции. Теперь полиции придется искать отправителей угроз после того, как она сама опубликовала личную информацию», — прокомментировала Катцина.