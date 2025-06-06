Волонтера «ЛизаАлерт» Лубсанову нашли убитой в лесу в Бурятии

Тело Марии «Манюни» Лубсановой, известной в Бурятии участницы отряда «ЛизаАлерт», обнаружили 5 июня в лесу близ села Ключи. По версии следствия, бывший супруг привез ее в лес, несколько раз ударил ножом, а затем покончил с собой. Очевидцы рассказали, что видели ссору пары, но вмешаться не решились. Возбуждено дело об убийстве. Лубсанова недавно была награждена медалью 36-й армии за помощь бойцам СВО.