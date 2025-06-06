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В Иркутске прошел рейд по проверке токсичности автомобильных выхлопов

Четырех нарушителей привлекли к ответственности.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

5 июня в Иркутске прошел совместный рейд экологов и Госавтоинспекторов, направленный на контроль за уровнем вредных выбросов автомобильного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты проверили 30 машин с помощью профессионального оборудования. Газоанализаторы и дымомеры позволили точно определить содержание вредных веществ в выхлопных газах.

— Иркутск входит в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Мы ведем системную работу по снижению уровня загрязнения воздуха. Комплексный план включает модернизацию очистного оборудования на котельных, закрытие устаревших теплоисточников, развитие дорожной инфраструктуры, озеленение города. Все эти и другие меры позволят к 2036 году снизить на 50% выбросы опасных загрязняющих веществ, — отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Валентина Сафонова.

В результате проверки четыре автомобиля были признаны не соответствующими экологическим нормативам. Их владельцы привлечены к административной ответственности. Поддержание автомобиля в исправном состоянии — это не только вопрос избежания штрафов, но и важный вклад в улучшение экологической обстановки города. Специалисты рекомендуют своевременно проходить техосмотр, менять фильтры, регулировать топливную систему и заправляться только на проверенных автозаправочных станциях.