В Иркутске прошел рейд по проверке токсичности автомобильных выхлопов

В результате проверки четыре автомобиля были признаны не соответствующими экологическим нормативам. Их владельцы привлечены к административной ответственности. Поддержание автомобиля в исправном состоянии — это не только вопрос избежания штрафов, но и важный вклад в улучшение экологической обстановки города. Специалисты рекомендуют своевременно проходить техосмотр, менять фильтры, регулировать топливную систему и заправляться только на проверенных автозаправочных станциях.