Том Круз попал в Книгу Гиннесса за трюк во франшизе «Миссия невыполнима»

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в восьмой части франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» по количеству прыжков с горящим парашютом.
Голливудский актер 16 раз выпрыгнул из вертолета с парашютом, пропитанным топливом и подожженным, далее он отрезал обгоревший парашют и разворачивал запасной. Эпизод снимался в "Драконовых горах в Южной Африке, а вертолет поднимался на высоту около 7,5 тыс. футов (2286 м). При некоторых прыжках к актеру также прикрепляли специальную камеру, чтобы запечатлеть полет.
«Том не просто играет героев экшена — он и сам герой экшена! Отчасти его успех можно объяснить тем, сколько внимания он уделяет достоверности и расширению границ возможностей того, что может сделать исполнитель главной мужской роли», — заявил глава Книги Гиннесса Крэйг Глендэй.
Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоялась вне конкурса на 78-м Каннском кинофестивале в мае 2025 года. Круз вновь воплотил образ агента Итана Ханта. По сюжету Ханту предстоит сразиться с искусственным интеллектом и постараться сделать все, чтобы тот не уничтожил мир.
Ранее Том Круз объяснил, почему съемки предыдущей части франшизы фильма «Миссия невыполнима» начались со смертельно опасного трюка. В том эпизоде Хант прыгает на мотоцикле с обрыва. Актер заявил, что хотел снять безумный трюк в первый же день, чтобы создатели экшена заранее понимали, придется ли переписывать сценарий, если Круз (а значит, и его герой) погибнет.
Подготовка к съемкам эпизода с мотоциклом длилась почти год — за это время актер сделал около 13 тыс. прыжков на байке. Каждый день он прыгал на мотоцикле примерно 30 раз. Съемки же заняли один день.