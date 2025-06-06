Том Круз попал в Книгу Гиннесса за трюк во франшизе «Миссия невыполнима»

Ранее Том Круз объяснил, почему съемки предыдущей части франшизы фильма «Миссия невыполнима» начались со смертельно опасного трюка. В том эпизоде Хант прыгает на мотоцикле с обрыва. Актер заявил, что хотел снять безумный трюк в первый же день, чтобы создатели экшена заранее понимали, придется ли переписывать сценарий, если Круз (а значит, и его герой) погибнет.