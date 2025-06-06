Стало известно состояние детей из лагеря «Орленок» Омской области

В данный момент в детском лагере проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы определить источник инфекции и не допустить появления новых случаев отравления. На место происшествия выехал Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский. Территориальное управление Роспотребнадзора проводит проверку качества продуктов питания и соблюдения санитарных норм в организации летнего отдыха.