Стало известно состояние детей из лагеря «Орленок» Омской области

В Омской области продолжают выяснять причины внезапного ухудшения самочувствия детей, которые отдыхали в детском лагере «Орленок». Калачинская межрайонная прокуратура Омской области начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности детского учреждения.
По предварительным данным, четверо детей были госпитализированы с признаками нарушений желудочно-кишечного тракта неинфекционной этиологии. Медицинские специалисты отметили, что угрозы жизни детей нет.
В данный момент в детском лагере проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы определить источник инфекции и не допустить появления новых случаев отравления. На место происшествия выехал Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский. Территориальное управление Роспотребнадзора проводит проверку качества продуктов питания и соблюдения санитарных норм в организации летнего отдыха.
Следственный комитет России по Омской области также взял под контроль ход доследственной проверки по факту произошедшего. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко поручил провести проверку работы детского лагеря и установить причины недомогания детей.