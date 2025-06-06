Юрий Слюсарь раскритиковал работу общественного транспорта в Таганроге и Ростове

В Ростове-на-Дону из-за перебоев навигационных систем, транспорт в приложениях отображается некорректно, но все же во время проверок выявили недостаточное количество транспорта. Вместе с этим сохраняется нехватка водителей, чтобы исправить эту ситуацию, специалистов привлекают увеличенными зарплатами, служебным жильем и возможностью получения субсидии на выплату ипотеки.