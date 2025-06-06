Юрий Слюсарь раскритиковал работу общественного транспорта в Таганроге и Ростове

Жители Таганрога и Ростова-на-Дону пожаловались властям на работу общественного транспорта. Сейчас решения по всем вопросам прорабатывают минтранс региона и местные власти, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, у таганрогских перевозчиков выявляли нарушения, связанные графиком движения и недостаточным количеством машин на линиях. Наиболее сложную ситуацию отметили на маршрутах № 2, 60, 15, 5 и 74.
— За нарушения будем штрафовать и расторгать контракты. Для водителей рассмотрим возможность перейти на маршруты, которые обслуживает муниципальное предприятие. Также в Таганроге в настоящее время решается вопрос оптимизации маршрутной сети, — отметил Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону из-за перебоев навигационных систем, транспорт в приложениях отображается некорректно, но все же во время проверок выявили недостаточное количество транспорта. Вместе с этим сохраняется нехватка водителей, чтобы исправить эту ситуацию, специалистов привлекают увеличенными зарплатами, служебным жильем и возможностью получения субсидии на выплату ипотеки.
— Важный вопрос — работа транспорта по вечерам. Жители не должны подстраиваться под транспорт, который исчезает с улиц до захода солнца. Должна быть возможность доехать в любую точку города. Поручил министру транспорта области держать этот вопрос на особом контроле, — добавил Юрий Слюсарь.
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