«В Государственном пограничном комитете знают о заявлении Службы охраны государственной границы Литвы. Обмен информацией осуществляется по линии пограничных уполномоченных сторон. Пограничным уполномоченным Сморгонского участка изучаются материалы, назначено проведение одностороннего расследования», — отметили в Госпогранкомитете.
«Изучаются материалы и ведется обмен информацией». ГПК о заявлении Литвы о нарушении госграницы
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пресс-службе Госпогранкомитета прокомментировали заявление Службы охраны государственной границы Литвы об обвинении белорусских пограничников в возможном нарушении границы, сообщает БЕЛТА.