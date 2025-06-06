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«Изучаются материалы и ведется обмен информацией». ГПК о заявлении Литвы о нарушении госграницы

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пресс-службе Госпогранкомитета прокомментировали заявление Службы охраны государственной границы Литвы об обвинении белорусских пограничников в возможном нарушении границы, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

«В Государственном пограничном комитете знают о заявлении Службы охраны государственной границы Литвы. Обмен информацией осуществляется по линии пограничных уполномоченных сторон. Пограничным уполномоченным Сморгонского участка изучаются материалы, назначено проведение одностороннего расследования», — отметили в Госпогранкомитете.