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Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест до осени.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до середины сентября арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях, сообщили РИА Новости в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова», — сказал собеседник агентства.

Срок меры установлен до 15 сентября.

Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.

Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.

По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством «Корпорации развития Курской области», бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.