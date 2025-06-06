В Новосибирске полицейских обвинили в получении взяток от нарушителей ПДД

НОВОСИБИРСК, 6 июн — РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении троих полицейских и пяти работников эвакуационной службы за получение взяток от нарушителей правил парковки, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции и пяти работников эвакуационной службы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами “г, е” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с января по март 2025 года полицейские умышленно не составляли административные протоколы, связанные с нарушением правил парковки, и по договоренности с сотрудниками эвакуационный службы не допускали эвакуацию машин, получая за свои незаконные действия деньги от нерадивых автолюбителей.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области.
«Обвиняемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили в надзорном ведомстве.