В Новосибирске полицейских обвинили в получении взяток от нарушителей ПДД

По версии следствия, с января по март 2025 года полицейские умышленно не составляли административные протоколы, связанные с нарушением правил парковки, и по договоренности с сотрудниками эвакуационный службы не допускали эвакуацию машин, получая за свои незаконные действия деньги от нерадивых автолюбителей.