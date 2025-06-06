Губернатор Федорищев посетил форум соцработников и поздравил их с праздником

Глава Самарской области объяснил, что в регионе будут укреплять институт семьи и помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Форум соцработников проходит в столице губернии во Дворце спорта имени Высоцкого. К нему присоединились порядка 300 человек. Посетил в том числе губернатор Вячеслав Федорищев.
«Дорогие друзья, уверен, благодаря вашему трудолюбию, энергии сможем справиться со всеми актуальными задачами, эффективно работать на благо наших жителей. От всего сердца поздравляю вас с Днем социального работника», — заявил он.
Отдельно рассказал, что в области продолжат помогать семьям, которые попали в трудные жизненные ситуации.
Для них, например, работают профильные МФЦ. Также будут поддерживать по одноименному нацпроекту.
«Предоставление мер соцподдержки многодетным позволят охватить более 42 тыс. семей, где воспитывается более 140 тыс. деток. Эта работа будет усиливаться», — приводит слова Федорищева СОВА.
Ранее писали, что в Самарской области родились свыше 1,8 тыс. малышей. Лидируют имена Артем и Ева.
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