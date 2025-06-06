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В центре Иркутска провели санитарную обрезку деревьев

Работы выполнили на улицах Российская, Марата, Ленина и Желябова.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске специалисты провели санитарную обрезку деревьях на улицах Российская, Марата, Желябова, Ленина. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, также убрали лишние ветки на тротуарах, чтобы пешеходам ничего не мешало.

— Подобная практика будет все лето. Ведь деревья растут и требуют постоянного ухода. Начать решили с центра, потому что Иркутск готовится к празднованию Дня города, — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова.

При обрезке деревьев изначально удалили прикорневую поросль, сухие, сломанные и перекрещенные ветки. Такой уход за городским лесом будет выполняться в рамках экологической акции «Уютный город».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в городе проверили токсичность автомобильных выхлопов.