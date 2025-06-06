В центре Иркутска провели санитарную обрезку деревьев

В Иркутске специалисты провели санитарную обрезку деревьях на улицах Российская, Марата, Желябова, Ленина. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, также убрали лишние ветки на тротуарах, чтобы пешеходам ничего не мешало.