В центре Иркутска провели санитарную обрезку деревьев

В Иркутске специалисты провели санитарную обрезку деревьях на улицах Российская, Марата, Желябова, Ленина. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, также убрали лишние ветки на тротуарах, чтобы пешеходам ничего не мешало.
— Подобная практика будет все лето. Ведь деревья растут и требуют постоянного ухода. Начать решили с центра, потому что Иркутск готовится к празднованию Дня города, — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова.
При обрезке деревьев изначально удалили прикорневую поросль, сухие, сломанные и перекрещенные ветки. Такой уход за городским лесом будет выполняться в рамках экологической акции «Уютный город».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в городе проверили токсичность автомобильных выхлопов.