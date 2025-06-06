Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году

«Экзамен в этом году проходит на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений, которые бы привели к отмене… сдачи экзамена хотя бы в одном пункте проведения экзамена, перенесли экзамен — вот это уже серьезно для нас», — сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.