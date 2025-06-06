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Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ-2025 проходит на высоком организационном уровне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ЕГЭ-2025 проходит на высоком организационном уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно и без сбоев, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Экзамен в этом году проходит на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений, которые бы привели к отмене… сдачи экзамена хотя бы в одном пункте проведения экзамена, перенесли экзамен — вот это уже серьезно для нас», — сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.

Музаев добавил, что ЕГЭ-2025 проходит в штатном режиме, без утечек вариантов тестирования и без нарушений прав учеников.

Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в 2025 году.