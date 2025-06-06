Экологи выявили источник химического запаха в Актау

«Неочищенные сточные воды разлагаются и распространяются по Актау и Мунайлинскому району. Для решения данного вопроса необходимо модернизировать очистную установку “КОС-2” и обеспечить сброс только очищенных вод. Кроме того, в ходе экологических проверок на ТОО “Mangystau Oil Refining” наложено шесть административных штрафов на общую сумму 2,8 млн тенге. Несмотря на предписания, выданные департаментом, вопрос об остром запахе, исходящем от предприятия, до сих пор остается нерешенным. Для снижения сверхнормативных выбросов необходимо установить фильтрационные элементы на нефтеперерабатывающее оборудование», — подчеркнул Армат Жусупкалиев.