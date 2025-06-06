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В Омской области 17 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

О первых результатах ЕГЭ сообщили в региональном минобразования.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В министерстве образования Омской области рассказали о первых результатах единых государственных экзаменах, которые сдали омские школьники. В копилке омичей 17 стобалльных работ.

В числе предметов, сданных на наивысший балл — литература и химия. На сто баллов ЕГЭ по литературе написали ученики школ школ № 144, 96 и гимназии № 19 города Омска, областного многопрофильного центра развития одаренности № 117, Полтавской школы № 2.

Блестящие знания по химии показали выпускники 11-классов лицеев № 54, 64, 92, гимназии № 19, школ № 109 и 142, частного образовательного учреждения «РЖД лицей № 8» в городе Омске, а также Исилькульского лицея и Белогривской школы Большеуковского района.