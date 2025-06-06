В Омской области 17 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В числе предметов, сданных на наивысший балл — литература и химия. На сто баллов ЕГЭ по литературе написали ученики школ школ № 144, 96 и гимназии № 19 города Омска, областного многопрофильного центра развития одаренности № 117, Полтавской школы № 2.