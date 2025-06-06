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Град и сильные дожди обещают синоптики казахстанцам в выходные

В Казахстане в предстоящие выходные ожидаются дожди, возможно выпадение града в ряде регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 89% 754 мм рт. ст. +22°
Источник: Getty Images

По данным синоптиков, погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

В предстоящие выходные ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке, в центре РК — сильные дожди, с выпадением града.

Температура воздуха днем на западе страны повысится от 22−30 градусов тепла до сильной жары 30−37 градусов, на северо-западе страны повышение температуры от 20−30 до 23−33 градусов тепла, на севере республики преобладающая температура 18−28 градусов тепла, на востоке, в центре Казахстана прогнозируется понижение температуры воздуха от 23−34, местами сильной жары 35−38 градусов до 20−33 градусов тепла.

На юге Казахстана ожидается повышение от 25−35 до 29−37 градусов тепла, на юго-востоке страны сохраняется сильная жара 30−39 градусов.