Град и сильные дожди обещают синоптики казахстанцам в выходные

Температура воздуха днем на западе страны повысится от 22−30 градусов тепла до сильной жары 30−37 градусов, на северо-западе страны повышение температуры от 20−30 до 23−33 градусов тепла, на севере республики преобладающая температура 18−28 градусов тепла, на востоке, в центре Казахстана прогнозируется понижение температуры воздуха от 23−34, местами сильной жары 35−38 градусов до 20−33 градусов тепла.