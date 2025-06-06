В Перми 8 июня улица Пермская на весь день станет пешеходной

В Перми ул. Пермская 8 июня вновь станет полностью пешеходной. В течение всего дня пермяков и гостей города ждет программа «Время Пермское». На время ее проведения проезд транспорта будет запрещен.
Программа «Время Пермское» стартовала в 2025 году в рамках проекта «Музыкальный квартал». Проект реализует МАУК «ПермьКонцерт». Фестивальные события начнут проводить на постоянной основе вне зависимости от сезона.
Шестичасовая программа познакомит с народными промыслами и пермской традиционной гастрономией. Для этого установят ярмарочные домики.
Все события с 12:00 до 18:00 будет сопровождать живая музыка. Перед гостями выступят: ансамбль «Ба-ба-ту», участники фольклорного проекта «Варья», балалаечник Николай Городилов, саксофонист Валерия Юнкинд, ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка».
Местом проведения программы «Время Пермское» станет ул. Пермская в квартале от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской. Движение транспорта на ул. Пермской полностью закроют 8 июня с 05:00 до 23:00.