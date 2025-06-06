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Самовольную постройку сровняют с землей в Кировском районе Самары

Проблемный объект находится недалеко от остановки «Железнодорожный музей».

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Проблемный объект находится недалеко от остановки «Железнодорожный музей».

Снести хотят самовольную постройку на 17,35 квадратных метров в Кировском районе Самары на Днепровском проезде. Постановление об этом появилось на сайте горадминистрации 4 июня.

К работам приступят, если в течение 2 месяцев не смогут найти владельца, говорится в документе. Исполнение проконтролирует его заместитель Данил Морозов.

По данным из открытых источников, спорная постройка находится на участке, на котором можно размещать и использовать объекты автотранспорта и дорожного хозяйства.

А в Промышленном районе областного центра планировали сровнять с землей автомойку за 550,5 тыс. рублей. Сейчас ищут подрядчика. Определиться с ним должны 10 июня.

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