Самовольную постройку сровняют с землей в Кировском районе Самары

Проблемный объект находится недалеко от остановки «Железнодорожный музей».
Снести хотят самовольную постройку на 17,35 квадратных метров в Кировском районе Самары на Днепровском проезде. Постановление об этом появилось на сайте горадминистрации 4 июня.
К работам приступят, если в течение 2 месяцев не смогут найти владельца, говорится в документе. Исполнение проконтролирует его заместитель Данил Морозов.
По данным из открытых источников, спорная постройка находится на участке, на котором можно размещать и использовать объекты автотранспорта и дорожного хозяйства.
А в Промышленном районе областного центра планировали сровнять с землей автомойку за 550,5 тыс. рублей. Сейчас ищут подрядчика. Определиться с ним должны 10 июня.
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