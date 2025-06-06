Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году

«Отлично справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов специальной военной операции», — отмечается в материале руководителя ведомства, который он показал в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.