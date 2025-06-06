Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Участники ЕГЭ-2025 по истории отлично справились с заданиями, связанными со спецоперацией на Украине, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
«Отлично справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов специальной военной операции», — отмечается в материале руководителя ведомства, который он показал в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.
Около 83 тысяч человек сдавали Единый государственный экзамен по истории в этом году. Их средний тестовый балл — 55,85.