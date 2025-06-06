Городской выпускной уральцы отметят в Парке Маяковского

В Парке Маяковского 27 июня состоится общегородской праздник выпускников. Его утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В мероприятии примут участие около 25 тысяч выпускников, а также учителя, руководители школ и родители. Об этом сообщили в городской мэрии.
Программа начнётся в 18:00 с интерактивно-развлекательной части в фан-зоне парка. В 19:00 пройдет игра «Большая перемена», а в 19:30 — урок «Постскриптум», символизирующий переход выпускников во взрослую жизнь.
— В 20:00 начнется концертная программа. Также танцы, интерактивные аттракционы и фотозоны, зрелищные эффекты станут неотделимыми частями самого долгожданного события для бывших школьников, — уточняют в администрации Екатеринбурга.
Для безопасности гостей будут усилены меры охраны, а также организуют медицинское сопровождение. В парке установят дополнительные мобильные туалеты и контейнеры для сбора мусора.
На время праздника, с 17:00 до 22:00, будет запрещена розничная продажа алкоголя на территории парка и прилегающих улиц.