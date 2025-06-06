Городской выпускной уральцы отметят в Парке Маяковского

В Парке Маяковского 27 июня состоится общегородской праздник выпускников. Его утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В мероприятии примут участие около 25 тысяч выпускников, а также учителя, руководители школ и родители. Об этом сообщили в городской мэрии.