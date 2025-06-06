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Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД

Роскомнадзор: DDoS-атака на РЖД шла из Индонезии, США, Колумбии, КНР и Бразилии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на «РЖД» в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«6 июня 2025 года в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО “РЖД”. Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость — 2,46 миллиона пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в пятницу РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Позднее продажа билетов стала вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но компания сообщила, что на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения.