Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД

Ранее в пятницу РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Позднее продажа билетов стала вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но компания сообщила, что на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения.