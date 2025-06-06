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В Казани проведут церемонию вручения премии «Золотая Маска»

XXXI фестиваль-конкурс Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» закончился 2 июня в Москве.

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Внимание обращено теперь к Казани: здесь 26 июня состоится торжественная церемония вручения премии сезона 2023−2024 годов. Место проведения — новое здание Театра имени Галиасгара Камала, сообщает ИА «Татар-информ».

Накануне, 25-го, в Казани будет День «Золотой Маски» — выставки, мастер-классы, лекции.

Фестивальная программа охватила лучшие постановки от Калининграда до Владивостока: 44 спектакля, 31 из них — в Москве. Последнюю постановку представил спектакль «Не только любовь» Родиона Щедрина на сцене Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Интерес к показам был большим: на сегодня свыше 27 тысяч человек посмотрели фестивальные спектакли, еще идут подсчеты. Залы заполнялись не менее чем на 90 процентов. Зрители хотят видеть, что происходит в российском театральном мире, и звание спектакля-номинанта привлекает их внимание, рассказал президент премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимир Машков.

Фестиваль завершает конкурсный цикл 2023−2024 годов. В нем участвовали спектакли, премьеры которых шли с 1 августа 2023-го по 31 июля 2024 года. Пришло 734 заявки из 170 городов 86 регионов страны, 567 были допущены к участию. Полный список номинантов — на сайте премии.

Прием заявок на следующий сезон — 2024−2025 — уже открыт, продлится до 31 июля. Подать заявку — через официальный сайт «Золотой Маски».