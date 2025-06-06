В Казани проведут церемонию вручения премии «Золотая Маска»

Интерес к показам был большим: на сегодня свыше 27 тысяч человек посмотрели фестивальные спектакли, еще идут подсчеты. Залы заполнялись не менее чем на 90 процентов. Зрители хотят видеть, что происходит в российском театральном мире, и звание спектакля-номинанта привлекает их внимание, рассказал президент премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимир Машков.